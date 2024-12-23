В Азербайджане запретят покупку некоторых товаров за наличные

С 2025 года в Азербайджане начнут действовать финансовые санкции для наличных расчетов свыше 15 тыс. манатов при купле-продаже драгоценных камней, металлов, изделий из них, культурных ценностей и зарегистрированного движимого имущества, за исключением автомобилей.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим внесены изменения в Налоговый кодекс.

До этого закон "О безналичных расчетах" требовал проводить такие сделки исключительно через безналичные платежи, но Налоговый кодекс не предусматривал штрафов за нарушения.

Согласно новой поправке, за нарушение установленного порядка расчетов будут вводиться финансовые санкции: 10% от суммы сделки за первое нарушение, 20% - за второе и 40% - за третье и последующие нарушения в течение одного года.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане увеличены некоторые штрафы.