В Сабирабаде во время движения вспыхнул грузовик

В Сабирабадском районе произошел инцидент, который мог привести к серьезным последствиям. Водитель грузового автомобиля, житель Губинского района Рамин Гулиев, заметив задымление в двигателе, немедленно направил машину к ближайшему стационарному посту дорожной полиции, чтобы попросить помощи.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Дорожно-патрульная служба (ДПС) Министерства внутренних дел (МВД).

Благодаря оперативным действиям сотрудников 12-го взвода полка ДПС, пожар был быстро локализован, что позволило избежать полного уничтожения грузовика огнем.

Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз напоминает владельцам и водителям транспортных средств о необходимости регулярного контроля за техническим состоянием автомобилей. Также в ведомстве подчеркнули важность данного происшествия, в ходе которого сотрудники полиции, рискуя собой, предотвратили возможные трагические последствия.