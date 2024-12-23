Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай

Коллектив академического государственного театра оперы и балета Татарстана имени Мусы Джалиля впервые в своей истории отправился на гастроли в Китай. В период с 13 декабря 2024 по 1 января 2025 года балетная труппа и симфонический оркестр театра дадут в городах Китая 15 спектаклей.

Спектакли проходят под управлением главного дирижера Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева и главного дирижера Казанского государственного оперного театра им. М. Джалиля Рената Салаватова, сообщил Day.Az музыкант.

В рамках гастролей будут символы мирового балетного искусства - "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" П.И.Чайковского. Показы проходят в театрах и культурных центрах городов с многомиллионным населением, таких как Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Нанкин, Фошань, Юйлинь, Гуйлинь, Лючжоу, Чжухай, Бэйхай. Главные партии в балетах исполняют ведущие солисты труппы - Кристина Андреева-Захарова, Аманда Гомес, Вагнер Карвальо, Олег Ивенко, Антон Полодюк и другие.

В поездку отправились 110 человек - это солисты и артисты балета, музыканты оркестра, административный персонал. Первый спектакль - "Лебединое озеро" - состоялся в Shanghai Oriental Art Center в Шанхае под управлением дирижера Эйюба Гулиева.