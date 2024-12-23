В Азербайджане задержаны продавцы нелегальной пиротехники

Сотрудники правоохранительных органов провели ряд мероприятий, направленных на пресечение незаконной торговли взрывчатыми и легковоспламеняющимися веществами, а также пиротехническими изделиями в Баку и регионах страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, в ходе рейдов, которые прошли в Сураханском, Сабунчинском и Хатаинском районах столицы, а также в Саатлинском, Самухском, Шабранском и Габалинском районах, было задержано 11 человек, подозреваемых в организации нелегальной продажи пиротехники с высокой звуковой мощностью.

При проверке их объектов было обнаружено большое количество пиротехнических изделий различных типов. Материалы по данным инцидентам переданы в суды для дальнейшей правовой оценки.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане пресечен контрабандный ввоз пиротехники.