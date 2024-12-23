Джейхун Байрамов на переговорах с премьер-министром Сербии

23 декабря 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Республику Сербия встретился с премьер-министром Сербии Милошом Вучевичем.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, а также вопросы региональной и международной безопасности.

"Джейхун Байрамов отметил важность визитов и контактов на высшем и высоком уровнях в развитии отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, подчеркнул важность сохранения существующей динамики в этой области.

Было отмечено, что Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией является важной платформой для дальнейшего расширения экономического и торгового сотрудничества между двумя странами.

Выражено удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между двумя странами в области энергетики, затронуты перспективы сотрудничества.

Отмечена важность сотрудничества в области производства и экспорта альтернативной энергии.

Была представлена информация о потенциале Азербайджана в области производства "зеленой" энергии.

Наряду с этим, была выражена взаимная заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере туризма между двумя странами, в частности в создании прямого авиатранспортного сообщения.

Была представлена подробная информация о результатах мероприятия COP29, проведенного в Азербайджане в этом году, подчеркнута важность совместных усилий в области климатической дипломатии. Выражена уверенность в том, что мероприятие Expo-2027 создаст дополнительные возможности для сотрудничества между двумя странами.

Джейхун Байрамов также подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.