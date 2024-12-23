В Баку ответили на провокационные заявления посольства США

Нетерпимость к свободе СМИ Соединенных Штатов, которые позиционируют себя защитниками свободы слова, поражает.

Об этом говорится в публикации пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в соцсети "X" в ответ на публикацию посольства США в стране, сообщает Day.Az.

"Одним словом, учитывая все это и предыдущие провокационные комментарии посольства США в Баку, нетерпимость к свободе СМИ США, которые позиционируют себя защитниками свободы слова, поражает. Видно, нынешняя администрация США делает все возможное, чтобы нанести ущерб своим внешним связям, особенно отношениям с Азербайджаном, основываясь на мнимых и мифических претензиях", - отметил он.