https://news.day.az/officialchronicle/1717528.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве новой ТЭС в Нахчыване Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах связанных со строительством новой теплоэлектростанции (ТЭС) в Нахчыванской Автономной Республике. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться перейдя по ссылке. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве новой ТЭС в Нахчыване
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах связанных со строительством новой теплоэлектростанции (ТЭС) в Нахчыванской Автономной Республике.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться перейдя по ссылке.
Новость обновляется
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