Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве новой ТЭС в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах связанных со строительством новой теплоэлектростанции (ТЭС) в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться перейдя по ссылке.

Новость обновляется