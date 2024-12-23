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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве новой ТЭС в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах связанных со строительством новой теплоэлектростанции (ТЭС) в Нахчыванской Автономной Республике. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться перейдя по ссылке. Новость обновляется