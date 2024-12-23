Азербайджан и Сербия продолжают исследовать новые направления сотрудничества.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с главой МИД Сербии Марком Джуричем.

"Визиты наших президентов в 2022, 2023 и 2024 годах, а также визиты министров иностранных дел в прошлом и текущем годах, наряду с подписанными в рамках этих визитов соглашениями и работой Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, внесли значительный вклад в развитие наших отношений во многих сферах. На основе диалога и механизмов взаимодействия, таких как политические консультации между министерствами иностранных дел, мы продолжаем исследовать и выявлять новые направления сотрудничества и партнерства", - сказал он.

Д.Байрамов отметил, что благодаря политическому взаимодействию стороны достигли высокого уровня взаимной поддержки в рамках международных организаций.

"Несмотря на то, что текущий уровень торгово-экономических отношений между нашими странами не отражает их существующий потенциал, мы планомерно работаем в этом направлении через регулярные заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы также продолжаем изучать возможности в таких областях, как энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии, образование, наука, культура и туризм, которые являются перспективными направлениями для расширения нашего двустороннего сотрудничества", - заявил глава МИД Азербайджана.

Далее он подчеркнул, что введение безвизового режима для граждан Азербайджана и Сербии также способствовало укреплению связей между народами.

"Азербайджан как председатель COP29 открыл новые возможности для сотрудничества в области климатической дипломатии. Мы уверены, что предстоящая Международная выставка EXPO-2027, которая пройдет в Сербии, также станет важным шагом в развитии партнерства между нашими странами", - добавил глава МИД Азербайджана.