https://news.day.az/officialchronicle/1717546.html

Председатель правления Союза медиаторов тюркского мира поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель правления Союза медиаторов тюркского мира Якуп Эрикель направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется