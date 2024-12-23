В Азербайджане значительно сократился перечень работ, где запрещен женский труд

Если количество отраслей, работ, на которых запрещен женский труд, составляло ранее около 700, то после последних изменений в трудовом законодательстве, этот показатель составляет чуть более 200.

Об этом сказала заместитель начальника Государственной службы трудовой инспекции Нармин Мирзоева на конференции Союза предпринимателей Азербайджана и Турции, состоявшейся сегодня в Баку, сообщает Day.Az.

Она отметила, что одной из целей устойчивого развития является достижение гендерного равенства, расширение прав и возможностей женщин, девочек. "Последние изменения в трудовом законодательстве в этом направлении имеют важное значение. Недавние изменения в трудовом законодательстве сняли ограничение на рабочие места, где был запрещен женский труд. Вместо этого в целях охраны материнства был определен список соответствующих профессий, должностей и рабочих мест, где беременным и женщинам, имеющим детей в возрасте до одного года, запрещается работать в этот период. В результате, если количество сфер, должностей, в которых женский труд был запрещен, было около 700, то для беременных и имеющих детей в возрасте до одного года женщин после недавних изменений оно составило чуть более 200. В результате индекс Азербайджанской Республики в рейтинге Всемирного банка вырос на 7% и достиг 85", - сказала Мирзоева.

По ее словам, в настоящее время обсуждаются и другие законодательные проекты по обеспечению гендерного равенства. "Среди них также обсуждаемые в настоящее время законопроекты о равной оплате женского и мужского труда за равный труд", - отметила заместитель начальника Государственной службы.