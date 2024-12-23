Азербайджан получил больше доходов от таможенных сборов

В январе-ноябре этого года поступления в бюджет по таможенной линии составили 6,2 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 23,5% и составили 1,8 млрд манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) снизились на 1,2% и составили 3,9 млрд манатов, поступления по акцизам снизились на 10,2% и составили 184,827 млн манатов, поступления по дорожному налогу незначительно снизились и составили 39,255 млн манатов.