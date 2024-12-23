Рамиль Гасымов представил жемчужины оперетты

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялся концерт заслуженного артиста, вокалиста Рамиля Гасымова "Ustadımın yolu ilə. Operetta inciləri" (По пути моего Мастера. Жемчужины оперетты), сообщает Day.Az.

Этот концерт стал не только своеобразным творческим вечером артиста, но и запомнился трогательными моментами воспоминаний. Обратившись к залу в начале вечера, вокалист сказал, что хочет провести концерт в интерактивном формате, чтобы задавались вопросы, на которые он будет отвечать - что и произошло. На протяжении вечера он тепло общался со зрителями, рассказывая о творческих и других интересных моментах своей жизни, делясь эмоциями со зрителями.

Есть люди, которые добившись успеха в жизни, считают, что всего достигли исключительно своим трудом и талантом, забывая об учителях. Но Рамиль Гасымов - один из тех благодарных людей, кто всегда не только помнит о своих учителях, но и постоянно пропагандирует их творчество.

И этот вечер он посвятил своему учителю - видному вокалисту, народному артисту Азербайджана Мобилю Ахмедову. Да и выступление на этой сцене театра было не случайным...

Рамиль Гасымов рассказал, что с детства у него были незаурядные способности к точным наукам, и родители уже видели его будущим ученым, но любовь к музыке предопределила его дальнейшую судьбу. С 11 лет он учился в Государственной детской филармонии, в классе народного артиста, профессора Мобиля Ахмедова, в том же году став победителем конкурса юных талантов в Баку, а в 15 лет - победителем республиканского конкурса "Pöhrə" и лауреатом конкурса вокалистов "86 Республиканский" в Москве. Эти успехи были его первыми уверенными шагами на пути к вершинам музыкального мастерства. В 15 лет благодаря поддержке Мобиля Амедова и после специального одобрения министерства культуры был принят в труппу Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии (ныне Азербайджанский государственный академический музыкальный театр) и попал в историю этого театра как самый юный солист.

"Для меня всегда дорога память о моем учителе, которому я обязан творческими успехами. Всегда об этом говорил и буду чтить его память как самого родного человека. Творчество Мобиля Ахмедова входит в сокровищницу национального классического искусства", - отметил Рамиль Гасымов.

Впоследствии он стал выпускником Азербайджанского государственного университета культуры и искусств по специальности "Оперное и камерное пение".

В двадцать лет стал солистом Азербайджанского государственного телевидения. Всегда выделялся своим безупречным исполнением, выступая в главных партиях произведений национальных классиков, опереттах и операх. Об этом свидетельствуют слова народных артистов СССР и лауреатов Государственных премий - Муслима Магомаева, Лютфияра Иманова, Арифа Меликова, Тофига Гулиева, Рамиза Мустафаева, Хураман Гасымовой, Эмина Сабитоглу и других.

Примечательно, что Рамиль Гасымов является самым молодым исполнителем партии Кероглу (тогда ему было 26 лет). В Золотом фонде телевидения хранятся в его исполнении более 120 арий, романсов, баллад, кантат, од и т.д. 40-летний вокалист достойно представлял национальную музыкальную культуру во многих странах мира, удостаиваясь международных наград, а недавно блестяще воплотил образ Насими в грандиозной премьере.

Также отметим прекрасные организаторские способности Рамиля Гасымова в качестве создателя эстрадно-симфонического оркестра "Мы из Баку", художественного руководителя музыкальных коллективов Азербайджанского телевидения и радио, директора телеканала Mədəniyyət, директора Дворца Гейдара Алиева и т.д., а в настоящее время - директора Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова.

Выступление Рамиля Гасымова прошло в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Фахраддина Атаева. Были представлены арии и композиции из оперетт прошлых лет, в том числе давно не исполняемые.

В завершение была представлена композиция с хором театра и по просьбе зрителей Рамиль Гасымов спел на бис в сопровождении народного артиста Азербайджана, композитора Сиявуша Керими.

Фото - Вугар Иманов.

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