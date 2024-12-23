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Генеральный секретарь Организации тюркских государств поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.