https://news.day.az/world/1717716.html Два судна чудом избежали столкновения в проливе Босфор - ВИДЕО Два судна чудом избежали столкновения в проливе Босфор. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В проливе Босфор в Стамбуле чуть не произошла катастрофа: два судна едва не столкнулись, но капитану в последний момент удалось предотвратить столкновение.
Два судна чудом избежали столкновения в проливе Босфор - ВИДЕО
Два судна чудом избежали столкновения в проливе Босфор.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В проливе Босфор в Стамбуле чуть не произошла катастрофа: два судна едва не столкнулись, но капитану в последний момент удалось предотвратить столкновение. Затем один из кораблей почти врезался в берег, но и этого инцидента удалось избежать.
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