Два судна чудом избежали столкновения в проливе Босфор.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В проливе Босфор в Стамбуле чуть не произошла катастрофа: два судна едва не столкнулись, но капитану в последний момент удалось предотвратить столкновение. Затем один из кораблей почти врезался в берег, но и этого инцидента удалось избежать.