https://news.day.az/officialchronicle/1717713.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева - ФОТО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"24.12.2024. С Днем рождения, господин Президент! Пусть Великий Аллах хранит Вас и весь азербайджанский народ!"
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