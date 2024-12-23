Эксцентричная комедия! "Женитьба Белугина" в Баку

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоялась двухдневная премьера спектакля-комедии "Женитьба Белугина", поставленного главным режиссером театра, народным артистом Александром Шаровским и народным артистом Фуадом Османовым по одноименному произведению русских драматургов Александра Островского и Николая Соловьёва.

Как передает Day.Az, классическая комедия с сюжетом "выходила по расчету, а вышло по любви" получилась эксцентричной, насыщенной юмором, причем с неожиданными музыкальными "поворотами" - хитами Лепса, HammAli & Navai и других. Отличительной особенностью стал блестящий сплав именитых и молодых артистов - народных артистов Фуада Османова, Натальи Шаровской, заслуженной артистки Мелек Абасзаде и актеров Руфата Алиева, Сабины Асим, Тамерлана Абдуллаева, Рашада Алиярова, Диляры Назаровой, Рустама Керимова, Надира Абдурагимбекова, Джохара Абдуллаева.

Сюжет пьесы вращается вокруг купеческого мезальянса, который становится ареной столкновения любви и расчёта. В центре внимания - неожиданный союз купца Белугина и обедневшей дворянки Елены Карминой. Каждый из героев вступает в эту историю со своими намерениями, сталкиваясь с вопросами о доверии, искренности и истинных мотивах. В человеческих чувствах и отношениях много загадок и много неожиданного. Спектакль поднимает актуальные вопросы: что важнее - чувства или прагматизм? Можно ли купить любовь подарками и ухаживаниями? И что, в конце концов, нужно этим молодым и ветреным девушкам? Будет ли радовать молодую женщину свобода, полученная с помощью лжи и обмана? Ответы на все эти вопросы вы получите, посмотрев спектакль "Женитьба Белугина", который вошел в репертуар театра и программу международного гастрольного турне.

Творческий коллектив был встречен овациями и цветами зрителей.

Художник-постановщик - заслуженный работник культуры Александр Федоров, инсценировка и музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев, хореограф-постановщик - народный артист Фуад Османов, видеоряд - Джавид Имамвердиев, ассистент режиссера - Ланита Афонина, редактор - Милена Назарова.

Комедия в 2-х действиях "Женитьба Белугина" - совместный проект министерства культуры Азербайджана с министерством культуры России и АНО "Русские сезоны", направленный на популяризацию русской культуры за рубежом.

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