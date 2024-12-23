https://news.day.az/world/1717714.html Макрон утвердил новое правительство Франции Президент Франции Эммануэль Макрон официально утвердил состав нового кабинета министров на встрече с премьер-министром Франсуа Байру. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал "BFM TV". Согласно предоставленной информации, ключевые должности в обновленном правительстве сохранили представители предыдущего состава.
Макрон утвердил новое правительство Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон официально утвердил состав нового кабинета министров на встрече с премьер-министром Франсуа Байру.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал "BFM TV".
Согласно предоставленной информации, ключевые должности в обновленном правительстве сохранили представители предыдущего состава.
Так, Жан-Ноэль Барро останется во главе Министерства иностранных дел, Себастьян Лекорню продолжит исполнять обязанности министра обороны, а Бруно Ретайо сохранит пост главы Министерства внутренних дел.
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