Макрон утвердил новое правительство Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон официально утвердил состав нового кабинета министров на встрече с премьер-министром Франсуа Байру.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал "BFM TV".

Согласно предоставленной информации, ключевые должности в обновленном правительстве сохранили представители предыдущего состава.

Так, Жан-Ноэль Барро останется во главе Министерства иностранных дел, Себастьян Лекорню продолжит исполнять обязанности министра обороны, а Бруно Ретайо сохранит пост главы Министерства внутренних дел.