Президент Болгарии вручит первый мандат на формирование правительства 1 июля

Победитель досрочных парламентских выборов 9 июня - коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил (ГЕРБ - СДС) получит мандат на право сформировать новое правительство страны 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Выполняя положения Конституции Болгарии президент Румен Радев вручит мандат на право составить правительство кандидату на пост премьер-министра, предложенного самой большой по численности парламентской группе - ГЕРБ - СДС, 1 июля в 9:00", - говорится в сообщении.

Ранее Радев провел консультации по формированию нового правительства страны, встретившись с лидерами представленных в парламенте семи политических партий и коалиций.

Лидер коалиции ГЕРБ - СДС, бывший премьер-министр Бойко Борисов сообщил, что его политическое объединение предложит на утверждение депутатов 50-го Народного собрания правительство меньшинства, полностью составленное ГЕРБ - СДС. Но поддержке этой инициативы заявили лишь представители Движения за права и свободы (ДПС). Эти два политических движения имеют 115 голосов депутатов в 240-местном парламенте.

Эксперты полагают, что ГЕРБ - СДС не получит необходимой поддержки, чтобы единолично управлять Болгарией, равно как не получит поддержки и ДПС, занявшее на выборах второе место. Категорически против управления ГЕРБ - СДС и ДПС выступают остальные пять политических объединений, имеющие 125 мандатов. Две партии - "Возрождение" и "Есть такой народ", - а также болгарские социалисты заявили о готовности составить экспертное правительство в том случае, если третий, заключительный мандат на право формирования правительства будет предложен именно им, но необходимой поддержки для успешной реализации мандата у них также не будет.

После вручения мандата у ГЕРБ - СДС будет семь дней, чтобы представить свой вариант кабмина.

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