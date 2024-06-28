США и Азербайджан тесно сотрудничают в сфере энергетики.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе мероприятия, посвященного 248-й годовщине подписания Декларации независимости США.

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