https://news.day.az/economy/1671486.html США и Азербайджан тесно сотрудничают в сфере энергетики - Самир Шарифов
США и Азербайджан тесно сотрудничают в сфере энергетики - Самир Шарифов
США и Азербайджан тесно сотрудничают в сфере энергетики.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе мероприятия, посвященного 248-й годовщине подписания Декларации независимости США.
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