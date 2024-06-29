В Иране завершилось голосование на президентских выборах
Голосование на внеочередных президентских выборах завершилось в 24:00 по местному времени.
Как передает Day.Az, об этом сказал представитель Избирательного штаба при МВД Ирана Мохсун Эслами.
По его словам, после окончания голосования начался подсчет голосов.
Отметим, что сегодня в Иране прошли внеочередные президентские выборы. Голосование стартовало в 08:00 по местному времени.
За пост президента борются 4 кандидата - Масуд Пезешкиан, Мустафа Пурмохаммади, Саид Джалили и Мохаммад Багир Галибаф.
В связи с президентскими выборами в Иране было создано 58 640 округов внутри страны и 344 за ее пределами. Число избирателей составляет 61 452 321 человек.
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