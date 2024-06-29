Поза Европарламента: политическая Камасутра в действии

Автор: Акпер Гасанов

Группа депутатов, представляющих все фракции Европарламента, выступила с очередным антиазербайджанским заявлением. Касалось оно реакции официального Баку касательно очевидного и бесспорного процесса милитаризации Армении, который кокетливо назван армяно-французским военным сотрудничеством. Тут я сразу напомню о том, на что именно указало недавно Министерство обороны Азербайджана.

Да, особенность ситуации заключалась в том, что реакция на очередные армяно-французские провокации последовала именно от оборонного ведомства.

"Ответственность за обострение ситуации в регионе Южного Кавказа и создание нового очага войны полностью ляжет на руководство Армении, проводящей реваншистскую политику, и диктатуру Макрона", - было сказано в заявлении. Более, чем четкий месседж получился для Еревана и Парижа.

И ведь были основания для этого. Действительно тот факт, что Франция поставляет в Армению летальные и наступательные артиллерийские средства и другие виды вооружения, несмотря на предупреждения азербайджанской стороны, является еще одним доказательством провокационной деятельности Франции в регионе Южного Кавказа. Правдой является и то, что хотя министерство обороны Франции в своем заявлении в октябре прошлого года заявило, что поставляемая в Армению военная техника носит оборонительный характер, имела место поставка в Армению летального оружия.

Все это и есть проявление лицемерия французского руководства. Да, режим Макрона, проводящий политику милитаризации и геополитических интриг в регионе Южного Кавказа, является препятствием на пути нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечения устойчивого мира в регионе. Тут все более, чем очевидно. С тем лишь добавлением, что действующий президент Франции является политическим трупом, на которым смеется не только Франция, но и Европа.

Открыто указывается на то, что объявление Макроном досрочных выборов в парламент стало неожиданностью - это выразиться очень мягко. Оно произвело эффект землетрясения на политическом ландшафте Франции и потрясло даже ближайших соратников президента, назвавших его затею безумием и безрассудной авантюрой. Премьер-министр Габриэль Атталь, неформальный лидер правящей партии "Возрождение" и первый кандидат на вылет в случае проигрыша на выборах, после объявления Макрона несколько дней не появлялся на публике. Позже он назвал решение президента внезапным и жестоким.

Самый апокалиптический прогноз дал министр финансов Брюно Ле Мэр, сподвижник Макрона и один из оплотов его партии.

"Франция катится к чертям", - процитировала министра Le Figaro.

Особенно раздосадовало соратников Макрона то, что он действовал единолично, спровоцировав лихорадочные политические метания как справа, так и слева от центра, но в итоге загнав себя в еще больший тупик. Одним словом, политика действующего президента Франции потерпела полное фиаско.

Тем более нелепо выглядит коллективный мартышкин труд "группы в полосатых купальниках", пардон, узкого кружка членов Европарламента, которые решили снова плюнуть против ветра. Говоря конкретнее, депутаты Европарламента не только стали отрицать очевидное, пытаясь представить дело так, будто Армения наступательное оружие у Франции закупает для демонстрации на параде. Они еще снова использовали ложь армянской пропаганды про "этническую чистку более 140 000 армян в Нагорном Карабахе уже в сентябре 2023 года".

Как видим, европарламентарии снова игнорируют истину, проявляют неуважение к территориальной целостности Азербайджана, называя Карабахский экономический регион нашей страны не существующим названием и продвигая ложь про "этническую чистку". О том, что реальную этническую чистку осуществила Армения, изгнав из РА сотни тысяч азербайджанцев, в ЕП помалкивают. Там вообще предпочитают в упор не видеть всех преступлений, совершенных Арменией за годы оккупации азербайджанских земель.

Именно поэтому в Баку считают Европарламент структурой, мнение которой не может интересовать Азербайджан. Действительно, ЕП раз за разом выставляет себя в нелепом свете. Там призывали "быстро пересмотреть" стратегическое партнерство с Баку в области энергетики, но в итоге ничего из желаемого не получили. Наоборот и в США, и в ЕС часто и громко заявляют о важнейшей роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Старого Света.

Кроме того, ЕП решили не посылать наблюдателей на последние президентские выборы в Азербайджане. И что в итоге? Ничего. Выборы прошли, завершившиеся блестящей победой Ильхама Алиева, с именем которого граждане страны связывают полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. И главу государства с победой на выборах поздравили руководители США, Великобритании, Китая, Турции и многих иных государств мира. Так что позиция ЕП давно является позой. Одной из тех, что гармоничнее выглядят в Камасутре.