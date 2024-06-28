Индия обвинила США в искажении фактов в докладе о свободе вероисповедания в мире

Доклад американского Госдепартамента о свободе вероисповедания в мире глубоко предвзят и содержит искажающие факты о социальной обстановке в Индии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Отчет [США] глубоко предвзят, в нем отсутствует понимание социальной структуры Индии. Мы отвергаем его", - сказал он.

По словам Джайсвала, этот доклад "представляет собой смесь предположений, искажений, выборочного использования фактов, основанных на предвзятых источниках и одностороннем рассмотрении проблем".

В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, представляя ежегодный доклад Госдепартамента о свободе вероисповедания в мире, заявил, что в Индии наблюдается "тревожный рост антиконфессиональных законов, ненавистнических высказываний, разрушения домов и мест поклонения членов религиозных меньшинств".

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