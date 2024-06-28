Антониу Гутерриш о новых вызовах и гуманитарной деятельности ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказал, почему он не совсем доволен своей работой на посту, определил формулу власти ООН и объяснил, почему лишь этой организации под силу собрать русских и американцев вместе для решения центральных проблем.

Day.Az представляет вашему вниманию данное видеоинтервью: