Президент АБР о проблемах Азербайджана с водными ресурсами и достижениях по росту ВИЭ

Действия, которые предпримет Азербайджан в связи с изменением климата, помогут ему сократить таяние ледников в горных районах на 50%.

Об этом заявил президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава на встрече со студентами Университета ADA, передает в пятницу Day.Az со ссылкой наTrend.

"Я очень обеспокоен угрозами, исходящими от изменения климата. Таяние льда из-за глобального потепления становится серьезной проблемой для жителей горных районов Азербайджана. Также наблюдается пересыхание рек, есть влияние на Каспий. Могут быть проблемы с пресной водой. То есть, существует серьезный вопрос в Азербайджане, касающийся водных ресурсов. Из-за этой проблемы уязвимые группы населения могут больше пострадать, так как могут быть перебои в водоснабжении. Также может быть угроза сельскому хозяйству и продовольственной безопасности", - отметил президент АБР.

По его словам, следует действовать сообща для решения экологических проблем.

"Некоторые люди могут считать глобальное потепление угрозой далекого будущего. Но это не так. Глобальное потепление уже посылает угрожающие сигналы. В Азербайджане также существуют угрозы, связанные с изменением климата. И решение климатических проблем находится на переднем плане у руководства Азербайджана", - подчеркнул президент АБР.

Он упомянул, что в вопросе сокращения выбросов парниковых газов Азербайджан готов предпринять серьезные шаги.

Так, поставлена цель в ближайшие пять лет достичь в энергобалансе Азербайджана 30% за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"АБР поддержит проекты Азербайджана по увеличению доли ВИЭ в энергобалансе. Я посетил первую солнечную электростанцию (СЭС) Masdar в Гарадагском районе, на которую АБР давал кредит. Я считаю важным создание в Азербайджане больше СЭС и ветростанций. АБР также полон решимости сотрудничать с Азербайджаном", - сказал Асакава.

Он также считает важным привлекать в проекты ВИЭ частный капитал, и высказался за развитие частного сектора в Азербайджане как важного сегмента развития экономики.

По его мнению, сложные общемировые процессы в настоящее время чреваты увеличением миграции, нарушением торговой цепочки поставок, изменением цен и ростом инфляции.

"Необходим верный менеджмент в экономиках, повышение финансовой устойчивости и совместные действия против существующих глобальных проблем, в том числе, климатических", - добавил президент АБР.

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