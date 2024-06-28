Ожидается непродолжительная геомагнитная буря.

Об этом сообщили Day.Az в кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.

Сообщается, что солнечная активность в настоящее время находится на низком уровне, а в ряде областей произошли вспышки класса С, которые практически не оказали влияния на Землю. 27 июня на юго-западной окраине солнечного диска наблюдался выброс корональной массы. По прогнозам, в ночь на 1 июля он окажет слабое воздействие на Землю.

Согласно информации, геомагнитное поле в целом будет стабильным, 28-29 июня - нестабильным, а с 30 июня вернется к стабильному уровню. Коэффициент Кр, указывающий на геомагнитную активность, на рассвете 29 июня будет меняться в диапазоне 3-4,8, а после 10:00 стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!