Антисемитизм в Армении выходит из под контроля

В то время как Израиль проводит операцию "Железные мечи" вследствие жестокой резни 7 октября, евреи диаспоры продолжают чувствовать давление, поскольку антисемитские нападения по всему миру выходят из-под контроля. За последние дни израильский ресторан в Монреале подвергся обстрелу, толпа из пяти человек напала на еврея в Нью-Йорке, 12-летняя еврейская девочка во Франции подверглась групповому изнасилованию, а синагогу в Армении забросали камнями.

Как передает Day.Az, об этом рассказывается в статье журналистки Рэйчел Авраам, посвященной росту антисемитизма во всём мире и опубликованной в израильской газете Israel Hayom.

По словам автора, недавно израильский ресторан в Монреале был обстрелян антисемитами, предположительно из пневматического оружия. По сообщениям французских СМИ, изнасилование 12-летней девочки произошло в парижском пригороде Курбевуа, где к ней подошли трое мальчиков, когда она находилась в парке со своей подругой. Подростки избили девочку и изнасиловали, угрожая при этом убить её.

"Тем временем еврей, подвергшийся нападению в Нью-Йорке, получил легкие ранения, а подозреваемый всё ещё находится на свободе. Кроме того, недавний антисемитский инцидент в Ереване произошёл не на пустом месте: в октябре прошлого года на синагогу напала армянская террористическая группа ASALA, а в ноябре она подверглась попытке поджога со стороны той же организации. Главный раввин Армении Гершон Бурштейн рассказал, как нападавшие в течение 40 минут пытались поджечь синагогу. Это был первый подобный поджог за пределами Ближнего Востока с 7 октября.

Президент Конференции европейских раввинов (CER) потребовал от властей Армении задержать членов группы ASALA, объявить организацию вне закона и усилить безопасность еврейской общины. CER предупредила: "Если не будет должной реакции и на улицах прольется еврейская кровь, ответственность ляжет на правительство Армении". Несмотря на это, ни один преступник не был задержан.

Посол Израиля в Армении Йоэль Лион также призвал армянское правительство осудить все формы антисемитизма, тщательно расследовать преступление и привлечь виновных к ответственности. По данным газеты The Jerusalem Post, Армения является "самой антисемитской страной на постсоветском пространстве", поскольку 58% населения являются сторонниками антисемитизма", - рассказывает Авраам.

Она напомнила, что в студенческих городках по всему миру прошли жестокие пропалестинские протесты, в ходе которых протестующие буквально уничтожили библиотеку Портлендского государственного университета, расписав её граффити "Да здравствует интифада". Подобным образом протестующие действовали и в ряде других университетских городков по всей Америке.

По данным Антидиффамационной лиги (ADL), "менее половины (46%) еврейских студентов сказали, что чувствуют себя в безопасности в кампусах". Хотя администрация некоторых колледжей и университетов ввела дополнительные меры защиты, многие этого не сделали.

Все эти инциденты свидетельствуют о том, что антисемитизм выходит из-под контроля по всему миру. Пока в Израиле идёт война против ХАМАС, евреи диаспоры страдают от антисемитских нападений, вдохновленных антиизраильской пропагандой.

"Недавно я побывала в книжном магазине Powell в Портленде, штат Орегон, и была потрясена, обнаружив, что в большинстве книжных разделов, посвященных Израилю и Палестине, преобладает антиизраильская пропаганда. Местная газета The Oregonian также не отличается дружелюбием к евреям. В Портленде анархисты под влиянием таких книг и статей в местной газете сделали с библиотекой в университетском городке то, что ИГИЛ сделал с Пальмирой. Следы нанесенного ими ущерба можно увидеть и сегодня. Университет до сих пор не восстановился.

В то время как израильтяне подвергаются ракетным и другим террористическим атакам, евреи диаспоры живут в той реальности, где стало небезопасно открыто идентифицировать себя как еврея. Мой брат, который учится в Портлендском государственном университете, решил носить крестик на занятиях по докторантуре, надеясь, что антисемитские фанатики, которые преобладают в его кампусе, оставят его в покое.

Однако Портленд - не единичный случай. То, что происходит там, на самом деле является нормой во всём мире. В мае прошлого года ADL и Тель-Авивский университет опубликовали отчёт, согласно которому с 7 октября во всём мире наблюдается постоянный рост числа антисемитских нападений. В нём говорится, что департамент полиции Нью-Йорка зарегистрировал 325 преступлений на почве ненависти к евреям в 2023 году - по сравнению с 261 инцидентом, зарегистрированным в 2022 году.

Департамент полиции Лос-Анджелеса зафиксировал 165 инцидентов в 2023 году по сравнению с 86 случаями в 2022 году. Во Франции в прошлом году было зарегистрировано 1 676 инцидентов, что значительно больше, чем 436 в 2022 году. Генеральный директор ADL Джонатан Гринблатт отметил, что за жестокой резней 7 октября "последовала волна ненависти к еврейским общинам по всему миру".

Как сказал один адвокат еврейского происхождения из Чикаго, подобная ненависть имела место на протяжении всей истории человечества, но мы всегда будем едины в нашей любви друг к другу и в конечном счёте одержим победу над теми, кто нас ненавидит", - написала Рэйчел Авраам.