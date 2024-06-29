Новый батискаф с миллионерами отправят к вратам ада вместо «Титаника»

Один из основателей компании OceanGate начал подготовку к погружению в одну из глубочайших голубых дыр на планете. Год назад погружение батискафа OceanGate к "Титанику" закончилось катастрофой. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Independent.

58-летний Гильермо Сонлейн, задумавший новое погружение, основал OceanGate вместе с миллионером Стоктоном Рашем. Он покинул компанию в 2013 году, за 10 лет до катастрофы, которая унесла жизнь Раша и других пассажиров батискафа Titan. Несмотря на случившееся, Сонлейн не стал отказываться от собственного проекта, который также связан с батискафами.

Фирма Blue Marble Exploration, которую он основал после ухода из OceanGate, рекламирует погружение в Голубую дыру Дина на Багамах - подводную карстовую воронку глубиной 202 метра. "Местные считают Дыру Дина вратами ада и верят, что в ее непроницаемой черноте скрывается сам дьявол", - говорится на сайте Blue Marble Exploration.

Каждый год по разным причинам в Дыре Дина тонут несколько человек. Мы совершенно уверены, что при погружении наткнемся на человеческие останки и намерены выйти из этой ситуации с полагающимся уважением к семьям погибших.

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