Конгрессмены одобрили проект бюджета Пентагона на $833 млрд

Палата представителей Конгресса одобрила проект бюджета с ассигнованиями в размере $833 млрд на нужды Пентагона на следующий финансовый год (начинается 1 октября), против которого выступил Белый дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Инициативу поддержали 217 конгрессменов, против высказались 198.

24 июня Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома выступило против данного проекта. В документе содержится запрет на финансирование инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). По мнению Белого дома, "программа USAI является центральным компонентом стратегии администрации по оказанию помощи" Киеву. Кроме того, продолжили в Белом доме, "ликвидация финансирования USAI подорвет национальную безопасность США и способность Украины бороться с российской агрессией и может заставить Россию и других потенциальных агрессоров по всему миру усомниться в приверженности Америки важнейшему партнеру".

Белый дом также выступил против положения проекта конгрессменов-республиканцев, которое "запрещает использование средств на строительство, обслуживание, эксплуатацию и монтаж временного порта и любого сооружения, построенного у побережья Газы". Как подчеркивает АБУ, в случае принятия документа обеими палатами Конгресса президент США Джо Байден наложит на него вето. Такая же судьба ожидает и два других проекта с ассигнованиями для Госдепартамента и Министерства внутренней безопасности, которые одобрила контролируемая республиканцами Палата представителей 28 июня. Сенат Конгресса, в котором большинство у демократов, не будет утверждать их. Таким образом, они не будут направлены на подпись американскому лидеру.

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