Сотрудничество между Азербайджаном и США обеспечило энергобезопасность Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби на мероприятии, посвященном празднованию Дня независимости США.

"В начале американо-азербайджанского энергетического сотрудничества США оказали важную поддержку концепции, строительству и реализации трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а также Южного газового коридора. Эти проекты являются одними из наших замечательных совместных достижений. Без нашего партнерства эта энергетическая инфраструктура не существовала бы, а энергетическая безопасность Европы была бы ниже", - сказал он.

Дипломат отметил, что сегодня мы являемся свидетелями сильных, стратегически важных преобразований в отношениях в энергетическом секторе между двумя странами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!