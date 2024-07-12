Продолжается судебный процесс в отношении Рашида Бегларяна

Продолжается судебный процесс над Рашидом Бегларяном, обвиняемым в терроризме и совершении геноцида против азербайджанцев в Ходжалы.

Как сообщает в пятницу Day.Az, сегодня в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Физулинского военного суда Али Сулейманова началось очередное судебное заседание.

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