https://news.day.az/politics/1674381.html Продолжается судебный процесс в отношении Рашида Бегларяна
Продолжается судебный процесс в отношении Рашида Бегларяна
Продолжается судебный процесс над Рашидом Бегларяном, обвиняемым в терроризме и совершении геноцида против азербайджанцев в Ходжалы.
Как сообщает в пятницу Day.Az, сегодня в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Физулинского военного суда Али Сулейманова началось очередное судебное заседание.
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