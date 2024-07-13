Сокращено число заместителей министра обороны Азербайджана
Внесены изменения в структурное подразделение министерства обороны Азербайджана. Данную информацию подтвердили Day.Az в министерстве.
Как сообщает Day.Az, количество заместителей министра обороны официально сократилось.
Так, из списка исключена должность заместителя министра обороны - командующего Отдельной общевойсковой армией.
Остались неизменными должности министра обороны, первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской армии, заместителя министра обороны - командующего Сухопутными войсками, заместителя министра обороны - командующего Военно-воздушными силами, заместителя министра обороны - генерального директора.
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