Сокращено число заместителей министра обороны Азербайджана

Внесены изменения в структурное подразделение министерства обороны Азербайджана. Данную информацию подтвердили Day.Az в министерстве.

Как сообщает Day.Az, количество заместителей министра обороны официально сократилось.

Так, из списка исключена должность заместителя министра обороны - командующего Отдельной общевойсковой армией.

Остались неизменными должности министра обороны, первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской армии, заместителя министра обороны - командующего Сухопутными войсками, заместителя министра обороны - командующего Военно-воздушными силами, заместителя министра обороны - генерального директора.

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