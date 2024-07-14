Пашинян осудил покушение на Трампа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с существенным опозданием решил осудить покушение на кандидата в президенты США - Дональда Трампа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Мы решительно осуждаем нападение на 45-го президента США и кандидата в президенты Дональда Трампа.

Подобные акты насилия недопустимы в демократическом обществе, так как они подрывают основные принципы демократии и верховенства закона, которые мы глубоко ценим.

Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления", - заявил Пашинян через 12 часов после вооруженного нападения. Видимо, спал в воскресенье.

Напомним, что о покушении на бывшего президента стало известно вечером 13 июля. Стрельба началась на митинге, когда Трамп завел речь о своем политическом оппоненте, кандидате от партии демократов Джо Байдене. Бизнесмен прервал выступление и схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, затем экстренно эвакуировали.

Участники митинга бывшего президента США Дональда Трампа пожаловались на безразличие службы безопасности. Агенты службы безопасности бросились на сцену к раненому политику после четырех хлопков, а на истекающего кровью одного из зрителей не обращали внимания, отметила одна из свителей покушения.