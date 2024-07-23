В Баку состоялась встреча экспертов Азербайджана и Китая по военному образованию

В Национальном университете обороны состоялась встреча с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая.

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"Гостям был представлен брифинг об истории и основных направлениях деятельности Национального университета обороны.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в области военного образования.

Было высоко оценено успешное участие военнослужащих армии Азербайджана в курсах, организованных в Китайской Народной Республике, и особо подчеркнута важность проведения подобных встреч для развития взаимоотношений и обмена опытом.

Глава делегации Народно-освободительной армии Китая оставил запись в Книге почета университета.

В рамках визита гости также посетили Центр иностранных языков Института военного управления. После ознакомления с центром были обсуждены возможности применения современных технологий в учебном процессе и вопросы преподавания китайского языка для военнослужащих армии Азербайджана", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!