Призываем Францию прислушиваться к законным требованиям людей в колониях и выполнять их

Призываем правительство Франции прислушиваться к законным требованиям людей в колониях и выполнять их.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, комментируя предварительный доклад комиссии по расследованиям Сената Франции под названием "Борьба со злонамеренным иностранным влиянием: мобилизация всей нации перед лицом новой холодной войны".

"С сожалением отмечаем, что утверждения, содержащиеся в докладе, в отношении Азербайджана, а также Бакинской инициативной группы, являются предвзятыми, необъективными и необоснованными. Упомянутое о том, что Азербайджан является "новым государством-соперником, угрожающим со всех азимутов", служит тому, чтобы представить действия нашей страны во имя международного мира и стабильности в совершенно неправильном контексте и намеренно ввести в заблуждение французскую общественность, представив Азербайджан в образе врага, а также целенаправленно очернить большую работу, проделанную Бакинской инициативной группой по деколонизации в мире", - сказал он.

А. Аббасов отметил, что основная миссия БИГ - донести до мирового сообщества последствия политики колониализма и неоколониализма и оказать поддержку народам, страдающим от колониализма, в их справедливой борьбе в рамках международного права.

"Несмотря на то, что с периода создания БИГ прошел год, структура организовала более 10 международных конференций в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене, а также в различных странах мира. На этих мероприятиях участники представили информацию, разоблачающую колониальные и неоколониальные преступления Франции, был дан старт соответствующим петициям. Заявляем, что БИГ выступает только за борьбу с колониализмом и неоколониализмом, и ни в коем случае не нацелена на дестабилизацию французского общества. Напротив, Франция, ища оправдания, чтобы переложить свои внутренние проблемы на других, проводит политику, направленную на обострение международных отношений и отвлечение внимания от несправедливости, вызванной колониальной политикой. Эта политика приводит к нарушениям прав человека, росту экономического неравенства и исчезновению культур в таких регионах, как Новая Каледония, Французская Полинезия и Корсика. Франция, игнорируя оправданную борьбу народов на этих территориях, пытается скрыть свое колониальное прошлое, что означает невыполнение международных обязательств", - сказал он.

Как отметил исполнительный директор БИГ, утверждение о том, что "против Франции осуществляется деятельность, связанная с темой исламофобии", является новой дезинформацией, направленной против выражения независимой позиции нашей страны и БИГ.

"Эти утверждения указывают на намерение маргинализировать в религиозном контексте деятельность БИГ и "загнать ее в угол", облачив в традиционные обвинения, связанные с религией. Заявляем, что в деятельности БИГ нет места дискриминации по признаку религии или этнической принадлежности, и напротив, организация поддерживает под эгидой международного права освободительную борьбу всех колониальных народов, независимо от религии, языка, этнической принадлежности, и поощряет сотрудничество в обеспечении свобод и прав всех народов. Мы призываем французское правительство прислушиваться и выполнять справедливые требования людей, проживающих в колониях, а также принимать и соблюдать справедливые замечания БИГ в отношении колоний", - подчеркнул Аббасов.

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