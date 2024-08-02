COP29 в Баку предоставляет ОТГ многообещающие возможности

29-я Конференция сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Баку, предоставляет многообещающие возможности для Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказал генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев в интервью AstanaTimes.

"Экологическая устойчивость будет в центре нашей повестки дня. Предстоящий саммит COP29 в Баку предоставляет нашей организации многообещающие возможности внести значительный вклад в эту область", - сказал он.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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