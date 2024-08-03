La Gazette du Caucase о том, как правда из Ватикана всколыхнула армянскую диаспору

Французское онлайн-издание La Gazette du Caucase опубликовало статью, в котором говорится о том, как правда из Ватикана всколыхнула армянскую диаспору, сообщает в субботу Day.Az.

Так, в статье, отмечается, что несколько дней назад в газете L'Osservatore Romano, единственном официальном печатном органе Святого престола, опубликована статья "У истоков христианства. По следам Албанской апостольской церкви в Азербайджане. Путешествие в древнюю Кавказскую Албанию".

"Статья интересная, насыщенная фактами, и рассказывает она о древнем крестьянском государстве, находившимся на территории современного Азербайджана - Кавказской Албании, от которой остались в наследство древние церкви, монастыри, храмы... Именно албанскими, а не армянскими, являются и древние храмы и монастыри в Карабахе - за исключением тех, которые были построены здесь уже второй половине XIX века, после того, как царская Россия в массовом порядке переселяла на земли Карабахского и Иреванского ханства этнических армян из Османской империи и Персии.

Научная общественность эту статью встретила с понятным вниманием. Материалы по истории Кавказской Албании появляются в прессе не так часто, как хотелось бы. Более того, если кто забыл, L'Osservatore Romano - это главный печатный орган Ватикана. А какое христианское государство находилось на территории современного Азербайджана в начале нашей эры, в Ватикане знают очень хорошо. Более того, в богатейших ватиканских архивах предостаточно на этот счёт исторических документов", - пишет автор.

В статье подчеркивается, что об этом многие не любят говорить вслух, но, присоединив к себе Южный Кавказ, Российская империя передала имущество албанской церкви армянским церковникам.

"Древние архивы албанский церкви были просто сожжены. Ну, как хорошо знают историки, уничтожить все невозможно. Можно проштудировать собственные архивы, но в чужих неудобные свидетельства останутся. И сегодня L'Osservatore Romano восстанавливает для своей аудитории доступ к исторической правде. Интересно, конечно, могла бы такая статья, изобилующая научными фактами и аргументами, появиться во французской прессе. Где, судя по всему, больше всего боятся погладить против шерстке верхушку местной армянской диаспоры.

А в армянской среде реакция оказалась весьма неожиданной. К примеру, Тигран Хзмалян, глава "Европейской партии Армении", не только выразил пожелание, чтобы L'Osservatore Romano написала серьёзное исследование о христианском наследии армян Карабаха, но и объявил публикацию статьи о Кавказской Албании... результатом бездеятельности двух армянских посольства - в Италии и в Ватикане", - говорится в материале.

Автор отмечает, что на любую информацию о Кавказской Албании в армянской среде реагирует весьма нервно.

"И можно понять, почему. "Древние армянские церкви и монастыри" - это едва ли не главный аргумент для обоснования территориальных притязаний Армении на азербайджанский Карабах. Строго говоря, в мире, где существуют признанные границы и международное право, аргументы в стиле "а 1000 лет назад это нам принадлежало!" не могут работать по определению. На таком жидком основании Германия вполне может претендовать на Эльзас и Лотарингию, Великобритания - на Бретань, юг Испании, бывший Кордовский халифат, надо передать, ну скажем, Марокко, Италия вполне может предъявить право на всю территорию бывшей Римской Империи...

Но, будем реалистами, в отношении азербайджанского Карабаха мировое сообщество слишком долго предпочитала не замечать признанных границ и даже четырёх резолюций Совета безопасности ООН, требующих освобождение оккупированных территорий Азербайджана. И если теперь выясняется, что в древние христианские церкви и монастыри Карабаха - никакие не армянские, как у ереванского "болтающего класса" есть повод нервничать. Особенно если о Кавказской Албании пишет L'Osservatore Romano. Тем более что притязания на Карабах Армении вовсе не сняты с повестки дня. Достаточно ознакомиться с тем, что пишет в соцсетях, к примеру, Арам Габрелянов: "Я всегда говорю - у Армении и "Арцаха" еще будут шансы вернуть свои земли. Конфликт Турции и Израиля - это, только начало. Шанс будет и им нужно будет воспользоваться. Но с предателями Родины во главе с Пашиняном и его камарильей шансов никаких. Сначала нужно выкинуть Пашиняна , а потом вернуть "Арцах"!!!" А Пашинян, которого этот персонаж призывает "выкинуть", всячески тормозит конституционный реформы и не убирает и армянской конституции притязания на азербайджанский Карабах", - говорится в материале.

По словам автора, во всей этой агрессивной политике не последнюю по важности роль играет, перевёрнутая с ног на голову историография с теориями о "Великой Армении", объявлением "исконно армянскими" территорий соседних стран и т.д.

"Конечно, держать под контролем информационное и научное пространство самой Армении реваншистам, похоже, удается без труда. Но проделать то же самое с ватиканской прессой - задача потруднее. И в результате господин Хзмалян возмущается: как допустили? Почему не предотвратили?! Куда смотрели?!! Любопытно, но на самом деле господа хзмаляны уверены, что могут установить собственную цензуру в прессе всего мира! Что могут ломать через колено исторические факты, прошу прощения, натягивать сову на глобус и доказывать, будто бы солидные куски территории Азербайджана, Грузии, Турции, Ирана должны принадлежать Армении!

Что ж, к огорчению этих господ, мы будем продолжать предоставлять вниманию общественности Франции и других стран информацию, основанную на архивных документах и признанных наукой исторических фактах. И всем придется с этим смириться", - говорится в статье.