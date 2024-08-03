Проведение учений азербайджанской армии способствовало повышению уровня профессионализма военнослужащих

Проведение международных и совместных учений с участием различных видов войск способствовало повышению уровня профессионализма военнослужащих азербайджанской армии.

Об этом сказал на заседании коллегии в министерстве обороны Азербайджана заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба генерал-полковник Керим Велиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Керим Велиев выступил с обширным докладом о мерах, осуществленных в первом полугодии текущего года, в направлении повышения оперативных возможностей войск и командно-управленческих способностей штабов, а также в инженерной, разведывательной и других областях, рассказал о положительных результатах успешных реформ в области армейского строительства.

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