На освобожденных территориях Азербайджана создано 55 избирательных участков в связи с выборами в парламент

Количество избирательных участков, созданных на освобожденных территориях Азербайджана в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент), достигло 55.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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