Азербайджан способен поддерживать стабильность в Центральной Азии

Уже сам факт того, что Азербайджан второй раз приглашается на встречу глав государств Центральной Азии, говорит о том, что его позиция и позиции стран региона полностью совпадают. Участие Президента Ильхама Алиева во встрече центральноазиатских лидеров указывает на то, что Азербайджан в условиях геополитической турбулентности начинает играть серьезную роль в жизни региона. Особенно это заметно в вопросах транзита грузов, доступа к транспортной инфраструктуре, доступности внешних рынков для экспортеров Центральной Азии.

Об этом сказал в беседе с Day.Az казахстанский эксперт Замир Каражанов.

Центральноазиатские страны, отметил он, не пытаются укрепиться в новом геополитическом раскладе, они стремятся защититься от тех вызовов, угроз и опасностей, которые несет им текущий геополитический расклад. И достижению этой задачи может содействовать Азербайджан.

"Во-первых, для стран Центральной Азии Азербайджан является привлекательным торгово-экономическим партнером, способным внести свой вклад в устойчивое развитие региона. Во-вторых, в текущей ситуации он может обеспечить стабильную связь с Европой и другими государствами мира, т.е. с рынками сбыта продукции. В-третьих, Азербайджан - один из участников Движения неприсоединения, что близко по духу Казахстану и его партнерам по Центральной Азии. Это обстоятельство снижает вероятность вовлечения Азербайджана в геополитическое противостояние. Благодаря чему Азербайджан способен поддерживать стабильность в регионе, в том числе в Центральной Азии", - сказал Каражанов.

По словам казахстанского эксперта, позиция стран Центральной Азии говорит о том, что они готовятся к затяжной геополитической турбулентности, к росту конфликтности в мире, к эскалации напряженности, признаки которых уже наблюдаются в мире и в Евразии. Поэтому акцент делают не на сотрудничество с государствами дальнего зарубежья, а на углубление регионального сотрудничества и кооперации, укрепление региональной стабильности безопасности, считает наш собеседник.

"Любое сотрудничество между странами позволяет государствам минимизировать внутренние и внешние вызовы. К сожалению, сегодня, когда на глобальном уровне подрывается доверие, сотрудничество между странами сталкивается с трудностями.

Что касается нашего региона, то здесь делается акцент не только на сохранении исторических, культурных и экономических связей, но и на углублении сотрудничества и расширении региональной кооперации, обеспечении продовольственной и энергетической безопасности, решении логистических проблем и так далее. Региональная кооперация позволяет это сделать, т.к. наши экономики могут стать взаимодополняемыми", - сказал Замир Каражанов.

Лейла Таривердиева