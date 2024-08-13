Конец «Олимпийского перемирия»

Для Эммануэля Макрона эта Олимпиада показалась слишком эмоциональной не в самом лучшем смысле слова. Сначала ему пришлось столкнуться с волной насмешек из-за решения провести состязание по триатлону в Сене, в которой плавать нельзя уже несколько десятилетий. Затем Макрону досталось за страстный поцелуй с министром спорта на церемонии открытия, а затем сборная его страны проиграла финал мужского баскетбола команде США, поэтому на трибунах политик выглядел совсем как Гарольд, скрывающий боль, из мемов. А теперь Франция после "олимпийского перемирия" вернулась к состоянию ожесточенного противостояния во внутренней политике, связанного прежде всего с необходимостью назначить нового премьера.

К каким проблемам возвращается Париж

В Париже завершилась Олимпиада, а вместе с ней и внутреннее политическое перемирие, которое на время Игр объявлял Эмманюэль Макрон. Теперь главе государства предстоит найти замену своему союзнику Габриэлю Атталю на посту премьер-министра и подготовить парламент, практически разделенный натрое, к принятию бюджета, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

9 июня Макрон распустил Нацсобрание (нижняя палата парламента Франции) и объявил досрочные выборы. Причиной этого решения стала победа ультраправой партии "Национальное объединение" (RN) на июньских выборах в Европарламент. Проходившие в два тура, 30 июня и 7 июля, выборы в Нацсобрание также обернулись для союзников Макрона поражением - победу одержал свежесозданный левый "Новый народный фронт". И хотя ультраправые пришли во втором туре только третьими, RN существенно расширила свое присутствие в парламенте, получив 143 кресла из 577. Центристская коалиция союзников президента "Вместе!" получила 166 мандатов, а "Новый народный фронт" - 184. Таким образом, ни одной из сил не удалось получить большинство.

На следующий день после выборов, 8 июля, премьер Габриэль Атталь подал прошение об отставке. Макрон принял ее не сразу. Формально кабинет под руководством Атталя ушел в отставку 16 июля, однако министры продолжают свою работу, пока не будет сформировано новое правительство.

Союзница Макрона Яэль Браун-Пиве после выборов сохранила пост председателя Нацсобрания (18 июля она была переизбрана), а вот обсуждение кандидатуры нового премьера обернулось ожесточенными дебатами. По традиции французский президент назначает главу правительства из партии, которая получила большинство, но сейчас ни одна из сил существенным перевесом не обладает.

Четкие сроки выдвижения кандидатуры премьера не определены, и давление на президента растет. Эксперты, опрошенные порталом 20 Minutes, сходятся во мнении, что Олимпийские игры лишь отсрочили неизбежный политический кризис.

"Это влияет на общую атмосферу, но не на политическую ситуацию: она остается тупиковой, многие избиратели разочарованы... Французы выясняют отношения и по-прежнему очень недовольны Эмманюэлем Макроном. Мы очень быстро вернемся к политической реальности, возникшей в результате выборов в законодательные органы", - считает политолог Эмманюэль Ривьер.

Опрос, проведенный социологической службы Elabe для газеты Les Echos в конце июля, продемонстрировал, что уровень доверия президенту вырос, но всего на два пункта - до 27%. Представитель макронистов заявил AFP, что "постолимпийская разрядка будет, но продлится недолго". По его словам, напряжение ослабнет в том смысле, что после Игр идея совместной работы различных политических сил покажется уже не столь абсурдной.

Le Monde отмечает, что некоторые в президентском лагере надеются на быстрое назначение нового премьера - возможно, уже на неделе после 19 августа, чтобы исполнительная власть могла без промедления заняться вопросами бюджета, которой должен быть окончательно согласован в конце сентября и представлен Нацсобранию не позднее первого вторника октября. Кроме того, к 20 сентября Париж должен предоставить отчет Брюсселю в связи с тем, что Еврокомиссия включила Францию в список стран с чрезмерным бюджетным дефицитом.

Кто может стать новым премьером

По информации Le Monde, у Макрона есть несколько идей, как разрешить внутренний кризис, и олимпийское политическое перемирие он использовал для того, чтобы отточить свой план. Издание отмечает, что признание поражения на выборах привело президента к мысли, что фигура нового главы правительства может помочь найти согласие, удовлетворив как левых, так и правых. Впрочем, как заявили в Елисейском дворце, возможен вариант "сосуществования", когда президент и премьер-министр представляют противоположные политические лагеря. Le Monde допускает, что Макрон, скорее всего, уже готов занять позицию, схожую с позицией Франсуа Миттерана, президента Пятой республики в 1981-1995 годах, ограничившись вопросами внешней и оборонной политики и оставив премьеру оперативное управление.

23 июля Макрон отверг кандидатуру на пост главы правительства, выдвинутую левым альянсом. Речь идет о 37-летней Люси Касте, которая работает в бюджетном департаменте парижской мэрии. Макрон отметил, что в центре внимания должно быть не имя, предложенное политической партией, а способность кандидата в премьеры и его партии собрать вокруг себя большинство в Национальном собрании для проведения реформ, утверждения бюджета и развития страны. Макрон поставил под сомнение возможность левых заручиться такой поддержкой. Сама Касте в разговоре с AFP заявила, что считает себя "авторитетным и серьезным" кандидатом на пост премьер-министра и в случае победы хочет добиться отмены пенсионной реформы, которая предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. (соответствующий закон Макрон подписал весной 2023-го, несмотря на ожесточенные протесты по всей стране).

12 августа газета Le Journal du Dimanche сообщила, что Макрон в последнее время поддерживает регулярный контакт с экс-премьером страны, социалистом Бернаром Казневом, которого в последнее время называют одним из основных претендентов на пост главы нового кабинета. 61-летний Казнев, возглавлявший правительство в 2016-2017 годах, заявил, что готов предложить свою кандидатуру и в этот раз. Его главная цель заключается в том, чтобы "страна не скатилась в деградацию и неуправляемость".

Как отмечает портал Linternaute, социалистическая партия, к которой принадлежит Казнев, кажется наиболее способной примирить сторонников Макрона и "Новый народный фронт". Кандидатура Казнева может удовлетворить и запросы Макрона, поскольку он критически относится к лидеру радикально левой "Непокоренной Франции" (LFI) Жан-Люку Меланшону, и был против участия LFI в левом альянсе.

Еще одним претендентом на пост премьера называют 58-летнего республиканца, председателя совета региона О-де-Франс Ксавье Бертрана. Ранее он заявлял о намерении баллотироваться в президенты Франции в 2027 году, называя себя кандидатом "разгневанного большинства". На этих выборах в Нацсобрание он призывал свой электорат не поддерживать ни радикального левого Меланшона, ни ультраправую Марин Ле Пен.

Как отмечает Europe1, на посту премьера Бертран смог бы уживаться с союзниками Макрона и договариваться с левыми. Перед олимпийским перемирием Бертран отметил, что нужно создать правительство с республиканцами, независимыми, союзниками Макрона и всеми, кто не желает вести Францию в тупик. Официально его кандидатура пока не выдвинута, однако сам Бертран выражал готовность возглавить правительство.

Тем временем Касте предприняла попытку оказать давление на президента, направив 12 августа депутатам Нацсобрания от всех партий, кроме RN, письмо с призывом оказать ей поддержку. Касте считает, что пора освободиться от диктата Макрона, который думает, что все решения должны проходить через него.