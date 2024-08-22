Запад и Индия готовят Армению к новой войне: военная техника уже в Ереване

Автор: Эльвин Сахаватоглу

После разгрома Армении во Второй карабахской войне Запад стал активно вооружать Ереван. При чем речь идет не об оборонительном, а наступательном видах вооружений. Тем самым Запад подыгрывает реваншистам внутри Армении, которые только спят и мечтают о том, как развязать новую войну на Южном Кавказе. Не отстает в этом направлении и Индия, которая последовательно наращивает также поставки летального вооружения в Армению.Фактов об этом достаточно как в местных, так и зарубежных СМИ.

Военная сделка между США и Арменией

Официальный Вашингтон делает все возможное, чтобы перекинуть растущую глобальную напряженность на фоне российско-украинской войны на Южный Кавказ.

Например, 2 и 3 августа два военных самолета вылетели с военных баз США в Румынии и на Ближнем Востоке в армянский аэропорт Звартноц. Два военных самолета США доставили в указанный аэропорт оружие и личный состав, предоставили Армении снайперские винтовки, приборы ночного видения, средства связи, бронетехнику, мини-дроны и мины. Кроме того, США направили адаптированное оружие и боеприпасы, находящиеся на границе Армении с Ираном, а также устройства для отслеживания траекторий иранских ракет.

Но США в своих официальных заявлениях подчеркивают, что хотят как можно скорее подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией.

Военная сделка между Индией и Арменией

Официальный Нью-Дели уже продал Еревану ракетный комплекс "Пинака". Официальный Ереван хочет приобрести ЗРК "Акаш 1С" до конца 2024 года. Эти системы защиты способны защищаться от самолетов, ракет и дронов.

"Акаш 1С" имеет широкие возможности. Он может уничтожать воздушные цели, такие как истребители, управляемые ракеты и дроны, в радиусе от 4 до 25 км. Оборот торговли оружием между Индией и Арменией составляет около 600 миллионов долларов, а Армения является крупнейшим импортером оружия Нью-Дели.

Следует отметить, что Индия только выходит на мировой рынок вооружений. Нью-Дели был крупнейшим в мире экспортером оружия в 2018-2022 годах. Продажи оружия Армении могут стать эффективной рекламой Индии.

Самым примечательным фактом является то, что оружие в Армению поступает через Иран.

Оружие доставлено в иранский морской порт Бандар-Аббас. Оттуда он доставляется в Армению по суше с территории Ирана.

Франко-армянское военное соглашение

Официальный Иреван закупил во Франции многоцелевые бронеавтомобили "Бастион" производства компании "Акмат". Это оружие было завезено в страну через Грузию.

По данным местных СМИ, Франция отправила в Армению новое оружие в течение нескольких недель.

Сообщается, что в Армению были поставлены французские 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR и их компоненты, а также противотанковые ракетные комплексы и ракеты "воздух-воздух".

Иран участвует во французско-армянской военной сделке, а также в индийско-армянской военной сделке. Париж доставил оружие в Ереван на этот раз через Иран.

Оружие доставляется из французского аэропорта Орли в иранский аэропорт Мехрабад, а оттуда иранская авиакомпания "Мерадж" отправляет оружие напрямую в Армению.

Сообщается, что в распоряжении армянской армии находились десятки ракет "воздух-воздух" Р511 и Р530, 30 противотанковых ракет ERYX, десятки гранатометов DM32 немецкого производства, а также "Панцерфауст".

Следует отметить, что полный список оружия, отправленного в Армению США, Индией, Ираном и Францией, неизвестен. Утверждается, что часть оружия контрабандой ввозится в Армению вне таможенного контроля.

Военная сделка Ирана и Армении

Некоторое время назад на сайте "Iran International" была опубликована информация о военном соглашении между Ираном и Арменией. Утверждалось, что Иран и Армения подписали секретную сделку по поставкам оружия на сумму 500 миллионов долларов. Иранская сторона не выступила с каким-либо официальным заявлением подтверждения или опровержения по этому поводу. По информации, опубликованной в местной прессе, эта новость не была фейком. Действительно, упомянутое секретное соглашение о вооружениях было подписано между Ереваном и Тегераном.

Конечно, выступать посредником в поставках в Армению как индийского, так и французского оружия Ирану - это недружественный шаг. Продавать оружие лицемерно.

В своих официальных заявлениях Иран утверждает, что "вмешательство иностранных сил в регион недопустимо". С другой стороны, он выступает посредником в доставке оружия в Армению из стран, которые считает иностранными силами.

Процессы показывают, что соглашение между Азербайджаном и Арменией не приносит пользы силам, имеющим интересы в регионе. Потому что если будет мир, то не будет напряженности в регионе и вооружение уменьшится.

Вооружение Армении доводит напряженность в регионе до апогея. Это предвестник новой кровопролитной войны. Азербайджан не хочет нового военного конфликта. Но если наша территориальная целостность и национальные интересы будут поставлены под угрозу, будет дан жёсткий ответ.