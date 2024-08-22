Казахстанские издания опубликовали статью о Первом вице-президенте Азербайджана Мехрибан Алиевой

Ряд казахстанских информационных порталов разместили на своих страницах статью о деятельности Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, статья под заголовком "Та, кому многое дано" за авторством народного писателя и заслуженного журналиста Азербайджана Эльмиры Ахундовой опубликована на казахстанских ресурсах abai.kz, adyrna.kz и mezgil.kz.

Публикация материала организована по инициативе посольства Азербайджана в Казахстане.

В статье говорится о том, что по линии Фонда Гейдара Алиева, президентом которого является Мехрибан Алиева, открываются отреставрированные детские сады, интернаты, больницы.

"После учреждения Фонда Гейдара Алиева и с обретением статуса первой леди горизонты и направления деятельности Мехрибан ханым Алиевой неизмеримо расширились. Да, она по-прежнему не упускала из виду вопросы пропаганды и развития богатейшего духовного, культурного наследия азербайджанского народа. Однако приоритетом в ее деятельности стала гуманитарно-благотворительная доминанта", - отмечается в материале.

Эльмира Ахундова указывает, что Фонд Гейдара Алиева ведет благотворительную деятельность не только в Азербайджане, но и за рубежом. Автор лично наблюдала результаты этой работы в Астрахани (Россия) и Будапеште (Венгрия), где Фонд отремонтировал школу и детский дом для детей с ограниченными возможностями.

Подчеркивается, что деятельность Мехрибан Алиевой приобрела не только региональный, но и глобальный масштаб.

"Именно по ее инициативе в список мирового духовного наследия были включены азербайджанский мугам и древнейший историко-археологический заповедник на земном шаре - Гобустан, ашугское искусство и азербайджанский келагаи, национальная конноспортивная игра човган... более 10 позиций, и список этот продолжает расширяться", - перечисляет автор.

Народный писатель Азербайджана напоминает, что на подготовку к I Европейским играм 2015 года было отведено всего 2 с половиной года, за которые предстояло модернизировать или заново отстроить десятки спортивных объектов, подготовить всю необходимую спортивную инфраструктуру, Олимпийскую деревню, современные пресс-центры и многое другое. Под руководством Мехрибан ханым Алиевой оргкомитет, поддержанный обществом, досрочно завершил подготовку к Играм, включая строительство объектов.

В материале также напоминается, что 21 февраля 2017 года Мехрибан Алиева была утверждена на вторую по значимости государственную должность в стране - Первого вице-президента Азербайджана.

"Мехрибан Алиева получила эту высокую должность только тогда, когда оказалась к ней морально готовой, когда накопила высокий кредит всенародного доверия, когда всей предыдущей деятельностью доказала свой безусловный авторитет в международном масштабе",- говорится в статье.

Народный писатель Азербайджана обращает внимание читателей на то, что после победы в 44-дневной войне началось Великое возвращение и Великое созидание. И во главе этого процесса вместе с Президентом встала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"В каждом возрожденном памятнике, в каждой отреставрированной мечети или музейном комплексе Карабаха угадывались тонкий вкус и удивительное чувство меры, присущее первой леди", - отмечается в публикации.