Министр обороны Азербайджана обсудил перспективы двустороннего взаимодействия с послом Италии

2 сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в стране Лукой Ди Джанфранческо.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Министр обороны отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Италией в военной сфере, равно как и в других областях, имеют особый характер и будут способствовать развитию армий обеих стран.

Отмечалось, что были реализованы некоторые из 31 запланированного мероприятия в военной сфере между Азербайджаном и Италией на 2024-2025 годы.

Выразив удовлетворение текущим состоянием сотрудничества в военной сфере, посол подчеркнул важное значение взаимных визитов.

На встрече с участием военного атташе Италии в Азербайджане капитана 1-го ранга Джианфранко Виццини стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере, а также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!