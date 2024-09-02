Вице-президент Турции поздравил Президента Ильхама Алиева с итогами парламентских выборов

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с итогами парламентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, политик поделился в соцсетях поздравительной публикацией в адрес азербайджанского лидера.

"Искренне поздравляю Президента Азербайджана Ильхама Алиева и партию "Ени Азербайджан", одержавшую победу на выборах в Милли Меджлис седьмого созыва. Вызывает удовлетворение также тот факт, что впервые за 30 лет парламентские выборы состоялись на всей суверенной территории Азербайджана, в том числе в Карабахе. Надеюсь, что вчерашние выборы в Милли Меджлис внесут вклад в мир и стабильность в регионе, послужат благу народа Азербайджана и всего тюркского мира", - говорится в публикации.