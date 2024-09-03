Ответ МИД Азербайджана официальному представителю ЕС

Парламентские выборы прошли в полном соответствии с Конституцией Азербайджана и национальным законодательством.

Как сообщает Day.Az, об этом начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в своем аккаунте в социальной сети "X" в ответ на публикацию представителя ЕС о состоявшихся выборах.

"Субъективное утверждение и предвзятое политическое суждение пресс-секретаря Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Петера Стано повторяет негативное отношение БДИПЧ ОБСЕ к выборам в Азербайджане и недостоверно", - говорится в публикации А.Гаджизаде.

Отметим, что 1 сентября в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы.

Для наблюдения за выборами было зарегистрировано 112 тысяч 749 местных наблюдателей. Более 65 тысяч из них - представители политических партий. Количество зарегистрированных международных наблюдателей составило 598 человек, которые представляют 51 организацию, 69 стран.

Из 990 зарегистрированных кандидатов на парламентских выборах 305 являются представителями 25 политических партий. Хотя 371 кандидат - члены политических партий, они не были выдвинуты партиями, в которых состоят. Всего 676 кандидатов имеют политическую партийную принадлежность.

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