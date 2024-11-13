Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества

13 ноября в Баку состоялась встреча премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова и находящегося с визитом в нашей стране председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, на встрече была отмечена важность 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), выражена уверенность в том, что конференция внесет важный вклад в международные усилия по борьбе с изменением климата.

Стороны констатировали сохранение высокой динамики развития азербайджано-российского стратегического партнерства благодаря совместным усилиям и тесным контактам президентов двух стран.

Подчеркнуто, что государственный визит Президента России Владимира Путина в Азербайджан в августе текущего года, а также продолжение диалога на высшем уровне в октябре в Москве и Казани в рамках участия Президента Азербайджана Ильхама Алиева в заседании Совета глав государств СНГ и Саммите БРИКС придали хороший импульс двусторонним отношениям. Отмечено, что такие тесные контакты позволяют президентам держать на контроле реализацию своих поручений, а также намечать новые направления сотрудничества.

В этой связи выражена обоюдная готовность продолжать тесную работу по правительственной линии по исполнению поручений глав государств.

Стороны выразили удовлетворение поступательным развитием торгово-экономического сотрудничества.

С учетом динамики роста товарооборота в текущем году, который составил 3,5 млрд долларов за 9 месяцев, был спрогнозирован новый рекордный объем взаимной торговли по итогам года.

Транспортно-транзитная сфера была расценена как одно из ключевых направлений сотрудничества. Отмечен стабильный рост двусторонних грузоперевозок.

Стороны уделили особое внимание Международному транспортному коридору "Север - Юг", приветствовали наращивание усилий по развитию инфраструктуры коридора.

Главы правительств высоко оценили уровень промышленной кооперации, которая охватывает широкий перечень двусторонних проектов. Подчеркнуто, что на рассмотрении сторон находится ряд новых взаимовыгодных инициатив.

Выражено удовлетворение темпами развития сотрудничества в агропромышленном комплексе.

Отмечен устойчивый рост поставок азербайджанской сельскохозяйственной продукции, в том числе фруктов и овощей, в Россию. Также констатирована роль России в качестве надежного партнера Азербайджана по поставкам пшеницы и удобрений.

Главы правительств приветствовали тот факт, что Азербайджан и Россия уделяют приоритетное внимание климатической повестке, в частности проблеме обмеления Каспийского моря.

По поручению президентов сформирована двусторонняя рабочая группа, перед которой поставлена задача изучить причины, влияющие на снижение уровня моря, и разработать меры по смягчению факторов, способствующих дальнейшему обмелению.

Стороны выразили удовлетворение традиционно высоким уровнем гуманитарного взаимодействия и межрегионального сотрудничества, приветствовали активизацию культурного, научного, молодежного обменов, а также увеличение взаимных потоков туристов.

Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, подтвердили готовность к продолжению конструктивной работы по всему спектру вопросов двусторонней повестки.