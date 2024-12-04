Автор: Зульфугар Ибрагимов

Кто помнит, был такой советский армянский мультфильм - "Кто расскажет небылицу?" Хороший, между прочим, был мультик. Он был снят по мотивам армянской сказки и рассказывал о том, как некий царь объявил конкурс небылиц.

По всему видно, что конкурс небылиц в Армении как начался, так и продолжается.

Некто Сирануш Саакян, представляющаяся представителем интересов "армянских пленных" в международных организациях, заявила, что армянская делегация отказалась ехать в Баку на COP29, т.к. не была достигнута договоренность о возвращении Еревану определенного количества задержанных террористов и диверсантов.

Из комментария Саакян следует, что участие в СОР29 было для Еревана страшно тяжелым и рискованным шагом, но он готов был пойти на такую жертву ради освобождения парочки преступников. Какая самоотверженность, однако. Армения, по-видимому, считала себя подарком с голубым бантиком, ради получения которого Баку согласился бы на что угодно. Самое смешное, что такого мнения придерживались и ее опекуны. Вспомним, как грубо и бессовестно шантажировали Азербайджан западные чиновники и организации накануне климатической конференции.

Кому пришло в голову, что Баку так было нужно участие Армении в СОР29? Откуда пошла эта небылица? То, что во время выборов кандидата на проведение конференции Азербайджан пошел на некоторые уступки, похоже, вскружило разгоряченные головы. Кто-то где-то решил, что можно заставить Баку подписать плохой мирный договор, лишь бы Пашинян появился на СОРе, можно уговорить его выпустить из тюрем террористов, чтобы кресло у таблички с названием "Армения" не осталось пустым.

На самом деле Пашинян очень хотел приехать в Баку, но Армения - не суверенное государство, и ему пришлось ждать распоряжений от сюзерена. Если бы на СОР29 отправился высокопоставленный представитель Франции, армянская делегация потянулась бы за ним. Но Франция демонстративно ограничилась участием незначительных персон, поэтому Николу пришлось сидеть дома. До последнего дня конференции в Ереване не могли ответить с определенностью на элементарный вопрос: едут армяне на СОР или нет? О чем это говорит? Ждали указаний. Для любого нормального государства это было бы позором, но для Армении с ее атрофированным суверенитетом подобная ситуация вполне естественна и никого не удивляет. И не нужно придумывать небылицы.

Можно понять желание армянской стороны выставить себя реальной силой, способной шантажировать и ставить условия Азербайджану. Но соседям уже пора привыкнуть к мысли, что условия может ставить только Азербайджан.