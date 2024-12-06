В Милли Меджлисе состоится международная конференция

С 6 по 8 декабря в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана пройдет международная парламентская конференция на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы".

Как сообщили в пятницу Day.Az в парламенте, на мероприятии, в котором примут участие около 100 представителей парламентов 13 стран и международных организаций, состоится обмен мнениями о роли парламентов в мировых процессах, развитии традиций парламентаризма, возможностях парламентской дипломатии, вкладе дискуссий, проводимых в парламентской плоскости, в решение современных вызовов в мире.

В рамках конференции в Университете ADA состоится "круглый стол" на тему "Пример парламентов Азербайджана и Турции в общественной дипломатии".

Предусмотрена также поездка участников мероприятия на освобожденные от оккупации территории Азербайджана и ознакомление с проводимыми там строительно-восстановительными работами.