Участники международной парламентской конференции посетили Парк Победы в Баку

Участники международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы", которая пройдет в Милли Меджлисе Азербайджана, посетили сегодня Парк Победы в Баку.

Как сообщает Day.Az, гостям была предоставлена информация о Парке Победы. Было отмечено, что территория Парка Победы, созданного согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года в целях увековечения памяти наших шехидов и демонстрации общественности их беспрецедентного героизма и грандиозной исторической Победы, завоеванной в Отечественной войне, составляет примерно 10 гектаров. Как символ 44-дневной Отечественной войны у входа в парк возведена Триумфальная арка высотой 44 метра и шириной 22 метра, состоящая из 44 колонн.

У входа в парк установлен мемориальный памятник, отражающий 8 Ноября - День Победы. Памятник символизирует День Победы и нерушимое единство. Вокруг мемориального памятника созданы зеленые насаждения, отражающие узоры и элементы декора карабахских ковров.

Было отмечено, что в Парке Победы также созданы тематический сад, каскадный водопад, сад памяти о Карабахе и смотровая площадка. Вокруг мемориального сада памяти обустроены зоны отдыха. В конце парка построена Площадь Флага Свободы.

Участники конференции сфотографировались на память перед памятником Победы в парке и почтили память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет нашей Родины.