Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network

Арест Руфата Сафарова - это не просто криминальная хроника, а настоящее политическое шоу, разыгранное на глазах у изумлённой публики. Он вспыхнул, как пожар на нефтяном месторождении, подожжённый искрой западных амбиций. Газеты запестрели заголовками, социальные сети задохнулись в истерике, а заокеанские "покровители" вновь попытались сыграть свою излюбленную карту "угнетённого героя".

Но неужели кто-то действительно поверит в этот дешевый спектакль?

Снимем маски. Сафаров - не герой, не борец за свободу и даже не жертва репрессивной машины. Он - фигура, выдвинутая на сцену западной пропаганды, банальная пешка в шахматной партии, где цель - дискредитация Азербайджана.

Посмотрим на обвинения: мошенничество, хулиганство, телесные повреждения. Казалось бы, стандартный уголовный кодекс, ничем не примечательный эпизод.

Он нынче пополнил ряды не тех, кого он защищал, а тех, против кого боролся. Арест Сафарова на четыре месяца стал, пожалуй, одной из самых ироничных новостей правозащитного мира. Его обвинения звучат как сценарий мыльной оперы с криминальным подтекстом: мошенничество (ст. 178.3.2), умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ст. 127.2.3), и хулиганство (ст. 221.1). Не хватает разве что главы "Защита прав мошенников и хулиганов" в его резюме.

События разворачивались вокруг земельного участка в Новханы, принадлежащего отцу обвиняемого, Эльдару Сафарову, ака Сабироглу. Семейная идиллия разрушилась в марте 2024 года, когда часть земли была продана некоему Н. Имамгулиеву за 58 800 манатов. Но вместо спокойного завершения сделки началась драма, достойная лучших шекспировских страстей: денежные разногласия, семейные распри и обещания, растаявшие быстрее, чем утренний туман.

Пострадавший Имамгулиев утверждает, что Сафаров уверил его в скорой продаже оставшейся земли, но вместо этого "правозащитник" присвоил 60 тысяч манатов, смахивая их, вероятно, под предлогом защиты чьих-то эфемерных прав.

Кульминацией этого фарса стал инцидент 3 декабря. На парковке возле дома Сафарова разъярённый покупатель, явно уставший ждать, потребовал возврата денег. Вместо извинений и решения конфликта Руфат, кажется, решил применить методы, которым не учат на правозащитных семинарах: спор закончился телесными повреждениями Имамгулиева. Возможно, это был мастер-класс по "реформе юстиции в полевых условиях".

После жалобы потерпевшего началось уголовное дело, и Сафаров оказался не в статусе защитника, а обвиняемого. Суд оперативно выбрал меру пресечения - арест, а предварительное следствие продолжается. Теперь общество ожидает, какие ещё неожиданные подробности всплывут на поверхность.

Р.Сафаров, превративший идеалы защиты прав в инструмент личных разборок, сегодня сам нуждается в защите. Ирония в том, что в правозащитной среде он всегда выступал за прозрачность и справедливость, но теперь сам стал героем ситуации, которая скорее напоминает пародию на всё, во что он, возможно, верил.

Кто знает, возможно, из своей камеры он напишет трактат о новых подходах к правам человека - начиная с прав на честные сделки и заканчивая правом потерпевших на возмещение ущерба. Правда, этим трактатом, вероятно, заинтересуется лишь нотариус, который так и не дождался завершения сделки.

Как обыденно, господа. Даже, простите великодушно, пошловато - земельный спор, деньги, бытовая ссора.

Хотя, совершенно внезапно Госдепартамент США с пафосом вмешивается, как рыцарь на белесом мерине, заявляя о "серьёзной обеспокоенности".

И Франция, как всегда, не могла пройти мимо, чтобы не расправить свои "галльские крылья" и снова попытаться наскочить на Баку с громкими, но насквозь предсказуемыми заявлениями. В этот раз поводом стало задержание Руфата Сафарова - теперь, видимо, Париж будет защищать каждого, кто хоть как-то ассоциируется с "правами человека", особенно если его имя звучит в контексте США. Ах, да, Сафаров собирался получить премию "Global Human Rights Defender Award" от Энтони Блинкена. Ну конечно, эта награда тут же становится символом "борьбы с репрессиями". Интересно, а Франция наградит своих собственных "защитников прав", которых её полиция регулярно утрамбовывает в асфальт на улицах Парижа?

Эта история - просто подарок для французской пропаганды. У них сразу зачесались языки, чтобы обвинить Азербайджан во всех грехах. И, конечно же, "сфабрикованные обвинения" - это первое, что они выкрикивают, словно это не Баку должен решать внутренние вопросы, а Париж. Видимо, там считают себя экспертами по всему, начиная от геополитики и заканчивая тем, как Азербайджан должен вести дела у себя дома. Но вы лучше сначала научитесь справляться с собственными кризисами - от политического разброда до уличных протестов.

Особенно смешно выглядит их попытка связать арест с "выпадом в адрес администрации Байдена". Видимо, в Париже теперь умеют читать мысли официального Баку. Да, конечно, французы, это точно про вас: вы не умеете молчать, когда можно вставить своё ненужное мнение.

А заявления Франка Швабе про Азербайджан - это вообще цирк с конями на грани фола. Эти европейские чиновники настолько предсказуемы, что можно заранее написать за них комментарии к любому событию. "Права человека", "демократия" - всё по шаблону, будто у них мозгов хватает только на одно и то же.

Все таки, почему? Почему человек, ещё вчера никому не известный за пределами Азербайджана, сегодня стал центром "политического урагана"?

Ответ прост. Сафаров - это инструмент. Орудие в руках тех, кто ищет любой повод, чтобы ослабить позиции сильного Азербайджана. Его выбрали не за заслуги, а за удобство. Мошенничество и конфликты? Отлично, это даже лучше: так легче придать ему ореол "угнетённого" под вуалью демократической риторики.

Вашингтон с плохо скрываемым цинизмом толкает в массы образ нового "правозащитника". Тот самый старый приём: взять обыденное уголовное дело, добавить "демократического" глянца и подать под соусом "борьбы за права человека". Но эта пьеса уже всем надоела. Даже самому наивному зрителю ясно: за кулисами слышится торопливый шёпот: "Скорее, Сафарова нужно превратить в мученика!"

Но кого они хотят обмануть? Народ Азербайджана давно научился разбираться в подобных фарсах. Для нас Сафаров - не герой, а жалкий фокус, мыльный пузырь, надутый западной пропагандой. Этот пузырь лопнет от малейшего прикосновения правды.

Опять же - почему именно Сафаров? Очень просто, потому как он удобен. Его скандальная репутация дома позволяет западным стратегам легко лепить нужный образ за границей. Они надеются, что Азербайджан сломается под давлением очередного "героя", но забывают: наша страна уже не раз противостояла гораздо более хитроумным попыткам вмешательства.

После триумфа в Карабахской войне, после укрепления позиции государства, Запад в панике. Еще бы - ведь Азербайджан не марионетка в чужих руках. Мы - самостоятельный, сильный игрок на международной арене. Сафаров для них - это отчаянная попытка расшатать нашу стабильность, отомстить за поражение своих планов.

Но этот спектакль провалился ещё на стадии репетиции. Сафаров - это не символ борьбы, а лишь ещё одна неуклюжая фигура в игре, где Запад неизменно проигрывает.

Кстати, когда в дни COP29 внимание мира было приковано к Баку, блогер и вдогонку зиц-председатель ПНФА Али Керимли, как заурядный политический актёр, решил вновь напомнить о себе. Но вместо того чтобы предложить что-то свежее, он извлёк из сундука потрёпанную пластинку 90-х, которая давно никому не интересна. Его лозунги, некогда чуть эпатажные, ныне звучат как шёпот в пустом зале. Если когда-то он вдохновлял, то сегодня вызывает только усталую усмешку.

Впрочем, история Керимли - это лишь эпизод. Настоящий фарс начался, когда западные кукловоды попытались раскрутить Руфата Сафарова. Сценарий, знакомый до боли: из уголовника слепить героя, из бытовой драмы выковать символ борьбы. Но этот спектакль оказался настолько грубым, что его провал был предсказуем с самого начала.

Запад, теряя опору, отчаянно ищет новые лица. Керимли - старый и микроскопический "дракоша", чьё время ушло, а потому Вашингтон решил разыграть Сафарова. Но как можно было думать, что фигура, столь лишённая харизмы и реального веса, сможет стать чем-то большим, чем очередной политический анекдот?

Сафаров - это не Навальный и не Тихановская. Даже у них, при всех спорных заслугах, были какие-то основания для медийной раскрутки. А Сафаров - это моветон, штамповка, политический эрзац-продукт третьего сорта. Его "слава" основана не на принципах, а на скандалах. Продажа земель, бытовые ссоры, хулиганство и мошенничество - вот из чего складывается его "политический капитал".

И всё же Госдеп США сделал на него ставку. Почему? Ответ прост: отчаяние. Сафаров - не лидер, а временная заплатка на изношенной стратегии. Его отец, некогда влиятельный Эльдар Сабироглу, смог пробить сыну место в игре. Но Руфат так и не оправдал ожиданий, быстро став "проблемным активом".

Попытка возвести Сафарова на скособоченный пьедестал обернулась фарсом. Американцы думали, что смогут снова сыграть на привычных струнах: громкие заявления, фальшивая тревога о "правах человека", награды и медиакампании. Но на этот раз всё рассыпалось.

История Руфата Сафарова и его внезапного выхода на политическую арену - это трагикомедия, где амбиции сочетаются с непредсказуемостью, а главный герой больше напоминает исполнителя плохо написанного сценария, чем харизматичного лидера. Всё началось с глубоко укоренённых связей его семьи с Сафаром Абиевым, бывшим министром обороны Азербайджана, который, как выясняется, предпочитал коридоры Запада больше, чем российские пути.

Руфат Сафаров - это не самостоятельная фигура, а тщательно запланированный "проект" ещё с 1990-х, когда его отец, Эльдар Сафаров, ака Сабироглу, занимал должность главы пресс-службы Министерства обороны. Сабироглу известен своей политической гибкостью, которая больше напоминает беспринципность: пока дела идут хорошо, он предан власти, но стоит столкнуться с проблемами - он видит врагов повсюду. Тот самый Сабироглу, который, судя по всему, и благословил карьерный путь своего сына.

Не стоит забывать, что Сабир Абиев, которого многие ошибочно считали "человеком Кремля", был куда ближе к Западу, чем к России. Этот министр, неспособный укрепить азербайджанскую армию или обеспечить её превосходство над армянскими вооружёнными силами, оказался весьма удобной фигурой для определённых западных кругов. Его последующий переезд в Чехию, которую называют "восточноевропейской штаб-квартирой американской разведки", лишь подтверждает этот факт. Поговаривают, он даже получил гражданство этой страны - ну а почему бы и нет? Для человека, привыкшего действовать по указке извне, Чехия выглядит вполне логичной точкой прибытия.

И вот в этой увлекательной комбинации плетений и заговоров появляется молодой Руфат. По указке Абиева и при содействии Сабироглу он устраивается на работу в прокуратуру, что уже тогда воспринималось как часть долгосрочной стратегии. Прокурорский пост Руфата должен был стать своеобразным "встроенным винтиком" в системе влияния, которую Абиев выстраивал с Западом.

Однако настоящий спектакль начался после ухода Абиева с поста министра. Руфату был поручен новый "фронт" - политическая сцена. Его активность совпала с интересами Запада, который решил вытащить Сафарова из тени и превратить его в очередной инструмент давления на азербайджанское правительство. Здесь уже видна явная рука администрации Байдена, которая, судя по всему, сделала ставку на абсолютно непригодного кандидата.

В Вашингтоне, очевидно, решились на авантюру: по сведениям из достоверных источников, Руфата готовили к роли едва ли не "спасителя демократии" в Азербайджане. Тайные встречи, деньги, спецсвязь, запрет на использование обычного телефона - всё это выглядит как сцена из дешёвого шпионского фильма. Да и сам Руфат с его импульсивностью и манией величия вряд ли мог впечатлить кого-то, кроме самых наивных чиновников Госдепартамента.

Кульминация этого абсурдного плана должна была наступить в США: по задумке, Энтони Блинкен должен был лично вручить Руфату престижную награду, что якобы превратило бы его в политическую фигуру национального масштаба. Но, как известно, жизнь - это не голливудский сценарий. Все старания обнулились из-за банального бытового конфликта: Сафаров умудрился устроить скандал на почве земельного спора, что привело к его задержанию.

Тут началась настоящая истерика. Байденовская администрация, кажется, даже не понимала, как глупо выглядит её попытка вытащить Сафарова из ситуации, которую он сам же создал. Но факт остаётся фактом: "великий проект", который должен был стать рычагом влияния, провалился из-за торопливости, импульсивности и непрофессионализма тех, кто на него ставил.

Руфат Сафаров - это символ политической авантюры, где ошибки стоят дороже, чем первоначальные амбиции. Его путь - это урок для всех, кто пытается играть в геополитические игры с инструментами, которые больше похожи на игрушки. Администрация Байдена, выбравшая такого сомнительного персонажа, лишь подтвердила свою неспособность понимать местные реалии и просчитывать риски.

Возможно, Руфат останется в истории как человек, который мог бы стать чьим-то инструментом, но стал главным анекдотом современной политики. А может, он просто исчезнет с политической сцены, так и не оправдав возложенных на него - пусть и очень сомнительных - надежд.

После ареста Сафарова Госдеп, не теряя времени, опубликовал своё ритуальное: "Мы обеспокоены..." Эти слова, заезженные и пустые, не вызывают уже даже сарказма. Они звучат как автоответчик, давно утративший связь с реальностью.

Кто поверит в их искренность? Народ Азербайджана, прошедший через войну и восстановивший свои территории, точно нет. Сафаров - это не лидер, а пешка. Не герой, а обуза.

Запад изо всех сил цепляется за старые методы: создание "мучеников", раскрутка фальшивых "оппозиционеров". Но Азербайджан больше не та страна, которую можно втянуть в этот фарс. Здесь больше не работают декорации и маски, рвущиеся при первом прикосновении.

Сафаров стал не символом демократии, а олицетворением провала всей западной стратегии. Его история - это эпитафия всему проекту создания оппозиции в Азербайджане. Запад пытался использовать старые сценарии, но встретил новый мир. Азербайджан больше не та страна, где можно вносить хаос через марионеток. Здесь люди знают цену своей независимости и кровью выстраданного будущего.

Сафаров - это анекдот, эпизод в хронике провалов. Но главное - это доказательство силы Азербайджана. Каждый новый фарс лишь укрепляет веру народа в своё государство.

И если Вашингтон надеется ещё раз повторить этот спектакль, ему стоит помнить: Азербайджан - это не сцена для чужих игр. Это сильная страна, которая сама пишет свой сценарий.

История Сафарова - это напоминание о том, как легко ложь рассыпается перед лицом правды. Запад, вложивший свои ресурсы в этот фарс, получил обратный эффект: вместо нового героя - пустую марионетку, вместо триумфа - позорное поражение.

Азербайджан продолжит двигаться вперёд, невзирая на эти нелепые попытки. Мы - нация, которая знает цену своему лидерству, своей стабильности и своей победе. Сафаровы приходят и уходят, а сила государства остаётся.

Уж ежели кто-то на Западе надеется, что сможет повторить этот спектакль, ему придётся столкнуться с суровой реальностью: Азербайджан - это не сцена для иллюзий.